美伊劍拔弩張 避險情緒升溫 恒指下試二萬八支持

港股2020年開局反覆，憧憬中美簽署貿易協議及人行放水，恒指借勢繼續炒上，但上周五美伊衝突令避險情緒升溫。證券界人士認為，本周股市將聚焦地緣局勢變化，料恒指今日低開，後市或現回吐，稱「跌兩三百點走唔甩」，恒指或下試28000點水平，但暫時未見大跌風險。



踏入2020年，美方預告中美首階段貿易協議有望本月15日正式簽署，人行亦於元旦「送大禮」降準0.5個分百點，長期釋放逾8000億元人民幣於今日生效，重磅消息刺激港、中、美股票開紅盤。惟美軍擊殺伊朗高級軍事將領，拖累港股上周五高開低收報28451點。雖然恒指連升五周，但夜期隨美股下跌進一步受壓，收報28415點，低水37點；ADR港股比例指數報28374點，較恒指低76點。



港股ADR跌76點



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股過去一個月飆升約2500點，上周五投資者藉消息出貨獲利，上周高位28883點已形成阻力，本周將步入調整，料初步下試28000點。他指出，地緣政治風險將左右本周港股以至全球股市表現，但不應只聚焦美伊關係風險，後市不明朗因素眾多，「北韓亦蠢蠢欲動，武漢肺炎疑似疫情亦可能係黑天鵝」。



不過溫傑稱，目前投資者只是轉趨謹慎及觀望態度，港股暫時未有急跌風險，「12月中好多機構投資者流入港股，唔會部署一兩個禮拜，除非情況好差，否則資金唔會輕易走」，另外人行降準未必足夠應付近期資金緊張，預計會有其他寬鬆措施。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良亦表示，受美伊局勢影響，港股本周初段將進一步回吐，「好消息已經出得七七八八，跌兩三百點走唔甩」，又稱市場預料伊朗會作出報復，相信陰霾於短期內難以消除，後市須視乎實質舉動影響。



專家指反利中美貿協



黎永良又認為，美伊緊張局面或讓中國漁人得利，更可令首階段中美貿易協議順利簽訂，「美國唔可以開咁多條戰線，對中國壓力冇咁大，A股會好，佔恒指多過四成嘅H股都有幫助」，整體而言，港股仍受各種消息及消緒影響，容易大上大落。



外圍數據方面，本周二美國將公佈貿易數據，周三中國有消費者物價指數，本周五則有重磅美國非農就業人數。



