中資狂掃港元轉強 料7.79至7.83徘徊

港匯近月愈走愈強，最近更升穿7.8兌1美元，渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，港匯強勢受多項因素帶動，其中包括中資機構不斷轉揸港元，相信其行動將會持續，並料港息將高於美息20至80點子，以反映香港社會事件帶來風險溢價，均利好港匯走勢，預期今年上半年港匯將徘徊於7.79至7.83之間。



對於港匯轉強，市場早前指部份與中資機構大量買入港元有關。陳銘僑接受訪問時亦稱，確見有中資機構買入港元，成為港匯偏強原因之一；相信它們此舉主要是不願持有太多美元，因見有大型中資機構受美國制裁，恐過於依賴使用美元結算，留在美國資金將來也有機會被凍結。



拒持美元恐遭凍結



他續稱，中資為求安心，它們遂將手上的美元轉為持有港元，反正香港實施港元與美元掛鈎的聯匯制度，「揸港元同揸美元一樣」，同時盡量減少使用美元結算。其實過去幾年中資機構已開始轉揸港元，「相信呢個活動會繼續」，尤其中美貿易摩擦沒完沒了、常處邊打邊和狀態。他認為今年美國很大機會維持利率不變，香港息口將跟隨美息保持較平穩趨勢，但料港元拆息未來將高於美元拆息20至80點子，主要反映社會事件帶來的風險溢價，而每當有50至80點子港美息差，便會觸發買港元沽美元的套息活動，這亦是港匯近期走強原因。



觸弱方保證機會微



儘管港元拆息高於美元拆息、料中資機構續買港元，惟他估計新年過後，投機者或重臨再建長美元短港元炒盤，加上部份人因為香港社會事件，而轉買外幣或將資金調離香港，在港元既有買盤亦有賣盤下，上半年港匯將於7.79至7.83之間徘徊。如社會事件嚴重發酵，港匯或下試7.85弱方兌換保證價；不過他認為出現這個機會不大。他又補充說，雖料再有港元炒盤，但規模有限，因聯匯穩固、中央政府亦無誘因改變這制度，以致港元「難炒」。



