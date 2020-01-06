渣打看好大灣增深圳人手

主管渣打亞太區金融市場業務的陳銘僑繼續看好大灣區發展，未來一、兩年該部門將在深圳加大投放人力資源，並以增聘銷售人員為主。此外，他指去年首三季香港金融市場業務表現不俗，反而受惠社會事件而多了客戶進行對沖，帶動業務增長。陳銘僑表示，大灣區發展空間巨大，中央政府推出多項相關放寬政策，有很多中資企業在該區發展，其負責的金融市場部未來會將較多人力、物力和政策集中於大灣區。



港金融地位難動搖



他指，目前該部門於內地人手至少逾半在上海，深圳的人手較少。隨着預計深圳發展速度將較上海快，該部門投放於深圳的人力資源將會追落後，即在未來一、兩年「我們如果加一個人在上海，未來可能會在深圳加兩個人」，而在深圳主要聘請銷售人員，交易員則仍會集中於上海。他又認為，即使中央有意打造深圳、澳門為國際金融中心，香港國際金融中心地位不會受到挑戰。他指要成為國際金融中心並不容易，香港因具備法治、金融人才、資訊開放以及高效和透明監管制度優勢，經多年打造才能成為國際金融中心。



