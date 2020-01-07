資金避險流出股市 伊朗揚言復仇 美股回軟

美國和伊朗劍拔弩張，投資者把資金撤出股市避險，拖累美股下跌。杜指早段報28506點，跌128點；標普500指數報3223點，跌11點；納指報8998點，跌22點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28628點，跌6點；納斯達克指數報9050點，升29點。滙控（005）美國預託證券價格曾見59.96港元，較香港收市價跌0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見378.59港元，較香港收市價升1.19港元。



美國上周五殺死伊朗重要軍隊指揮官蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）後，據悉，伊朗軍方開始調動導彈部隊，但未確認部隊是防範遭受美軍突襲，抑或準備發動攻擊而作出部署。伊朗軍方早前揚言，已經鎖定美國35個目標，隨時為蘇萊馬尼報仇。



美國總統特朗普獲悉伊朗調動導彈部隊後，馬上發出歷來最嚴厲的警告，指德黑蘭切勿輕舉妄動向美國施襲，否則美軍會轟擊伊朗境內已經被鎖定的52個目標，包括珍貴的歷史文物。



他在Twitter稱，如果伊朗襲擊美國人或美國資產，美方已鎖定52個伊朗目標，這個數字是對應多年前被伊朗挾持的52名美國人質，又稱其中一些目標對伊朗及其文化極為重要，它們將遭受打擊。



恒指急跌225點



美伊局勢持續緊張，引起市場憂慮，恒指低開低走，午後曾突然直線下跌397點，低見28054點，尾段跌幅收窄，收市報28226點，只跌225點，10天線（28139點）失而復得，成交金額縮減至916億元。



中東局勢持續升溫，油價急揚，帶挈油股上漲。中海油（883）抽升3.63%收報13.72元；中石油（857）炒高3.96%收報4.2元，為表現最佳藍籌股。不過，伊拉克業務佔比較重的安東（3337）則下挫7.45%，收報0.87元。



僅7隻藍籌股錄得上升，騰訊（700）吐1.46%，收報377.4元；友邦（1299）回吐1.06%，收報84.3元；滙控（005）下降0.66%，收報60元。內地科網公司百度傳就赴港二次上市作內部評估，港交所（388）升0.75%，收報268.6元。石藥（1093）下挫4.54%收報17.66元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，資金持續流入本港，恒指28200點水平見有買盤支持，近兩日的下滑僅屬健康的調整，恒指將可喘穩後可反覆向上，有機會於農曆新年前衝破29000點關口。