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地緣緊張油金價急升

2020-01-07 列印
        地緣政治緊張，黃金成避險資產。現貨金價一度上漲2.3%，至每盎司1588.13美元（約12342.31港元），創2013年4月以來的最高水平。黃金期貨亦一度飆升2.5%，至每盎司1590.9美元（約12363.84港元）。

　　雪梨MineLife Pty高級資源分析師Gavin Wendt表示，進入2020年，黃金發展勢頭強勁，當投資者考慮到中美貿談前景不明朗，以及美伊安全問題加劇，黃金確實是投資的不二之選。

　　全球油價亦造好，倫敦布蘭特原油期價一度續漲3.12%，升穿每桶70美元，最高見70.74美元（約549.76港元），創9個月來新高。美國西德州中級原油期價（WTI）一度升至64.72元高位（約502.97港元），創去年4月以來高點。
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