阿里掀中概股回流熱 傳百度研港第二上市

自去年年底科網「一哥」阿里巴巴（9988）來港作第二上市，近日屢傳多家已在美國上市的互聯網公司，已經按捺不住，開始為來港第二上市進行初步試探，繼上周傳網易以及攜程都先後接觸港交所（388）後，再有內媒報道指，於內地以搜索引擎起家的百度亦躍躍欲試，近日對來港作第二上市進行了內部評估。



自阿里這一龍頭在本港上市後，不但首日表現「開門紅」，其後的股價升勢亦都「節節高」，至今已經由上市定價的176元升至210元以上，累計升幅達19.89%。除此之外，阿里在美股表現亦自回歸香港以來不斷拉升，由去年10月份的161.68美元，升至近日高位219.98美元。



港第二上市得益大



早在2018年港交所進行修訂工作時，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏曾指，同股不同權對科技公司有吸引力，百度已經透過在美國上市，實現同股不同權架構，回香港上市的必要性不大。不過，阿里回港上市成功經驗，加上可以接觸到內地龐大投資者，在香港市場掛牌有頗大吸引力，因此百度「打倒昨日的我」研究來港作第二上市，亦是合理安排。



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，阿里的上市表現造好，通過在本港第二上市，令其股份交易幾乎能夠覆蓋24小時，再加上早前恒生指數公司改革，允許同股不同權股份納入大中型股份指數，繼而成為港股通成份股，令大部份內地投資者不再受制於外匯管制，可以買賣這類股份，因此對於該類中概股而言，相信在港交所作第二上市的得益頗大，吸引力很高。



他又預計，今年第三季將會掀起新一波中概股上市高潮，因預計恒指公司會在5月份宣佈將同股不同權股份納入恒生指數，因此下半年會是較好的上市時期，初步預計被視為科網三寶「BAT」之一的百度不會缺席。