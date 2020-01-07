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恒生恢復1%轉按回贈吸客

2020-01-07 列印
        新年伊始，大型銀行陸續調升現金回贈吸按揭客戶，亦搶轉按生意。消息指，除渣打外，連去年率先取消轉按回贈的恒生（011）亦恢復轉按回贈至0.5%至1%。

　　去年下半年大行連環削按揭現金回贈，又加按息，部份於年尾更放慢手腳接按揭生意。不過，據消息指，踏入新一年，大行對按揭回贈略為鬆手，其中恒生恢復轉按回贈，至少0.5%，若是大額貸款則有1%回贈。渣打全面加回贈，不論轉按或新做按揭，凡貸款額達1000萬元，客戶可享1.5%現金回贈；即使貸款額為500萬元或以上，若客戶是專業人士及採用按揭保險，享有現金回贈亦為1.5%，否則也有1%回贈；貸款額500萬元以下的回贈則為0.5%。
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