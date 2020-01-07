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碧桂園去年銷售5522億增一成

2020-01-07 列印
        內地樓市過去一年似未見降溫，多間內房企昨紛紛公佈2019年銷情，均超額完成年度銷售目標。內房龍頭企碧桂園（2007）雖連續兩年未設立銷售目標，但據最新數據，其2019全年權益合同銷售額約5522億元（人民幣，下同），按年增10.3%；單計12月則按年微升1.9%，至123.6億元。

        旭輝控股（884）2019全年合同銷售額約2006億元，按年升近32%；超原先全年1900億元銷售目標。上市至今半年的中梁控股（2772）2019年累計合約銷售額錄得約1525億元，亦完成全年1300億元的銷售任務。時代中國（1233）亦公佈，2019年累計合約銷售金額按年增29%，至約783.6億元。
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