新世界內地賣樓116億 未來五年重點大灣區

新世界發展（017）昨公佈，截至去年12月半年度，內地整體物業合同銷售總額約116億元（人民幣，下同），達到全年目標57%，未來五年將重點佈局在大灣區，包括從舊改項目增加土地儲備。據悉，新世界正力追中港租務業務，料「K11」品牌的內地核心租務總樓面面積，於2025年度將較2018年增六倍，至約130萬平方米。



新世界表示，去年下半年內地合同銷售總額為116億元，完成全年200億元目標的57%，當中近半來自大灣區，住宅合同銷售平均方米價約3.2萬元。新世界指出，未來五年將重點布局在大灣區，去年中擁有土地儲備約267萬方米，佔中國整體土儲一半，目前正在大灣區透過舊改方式增加。消息人士向本報表示，現時已在深圳及廣州多區取得四個舊改項目，共80萬方米，預計可於2023年後撥入土儲，「呢段時間繼續有樓賣，足夠未來發展，之後舊改啲地就開始嚟。」



上年度新世界全年物業銷售收入385.1億港元，租務則為36.7億港元，分別佔總收入50.2%及4.8%，消息人士表示，隨著多個投資物業落成，租務將會急起直追，與賣樓形成盈利「雙引擎」。根據新世界計劃，未來數年在瀋陽、武漢、寧波、北京的商場及商廈落成後，2025年的核心租務總樓面面積將達到130萬平方米，較2018年度增加約六倍。



港租務面積將增三倍



至於本港的租務，消息人士指出，綜合發展項目Victoria Dockside及鰂魚涌商廈K11 ATELIER King's Road啟用並今年度入帳後，核心租務總樓面面積已按年增近90%至440萬平方呎，日後西九瓊林街商廈、啟德體育園商業部分和SKYCITY 航天城寫字樓落成後，在2023年總樓面面積可增約三倍，至逾100萬方呎。



K11 ATELIER King's Road近期正式啟用。據悉，目前出租率約六成。