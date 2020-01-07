抖音每天活躍用戶突破四億

字節跳動旗下的熱門短片分享平台「抖音」，昨日發表報告，話截至上周日（5日），每日活躍用戶人數已經突破4億，可謂相當驚人，唔駛問自然係內地最大的短片平台。至於最受歡迎的知識類短片，就係美食製作，原來飲飲食食的短片就最多人睇。



所謂美食製作短片，包括如何製作家常菜、嬰兒輔食、懶人早餐及如何掌握烘焙等烹飪技巧；其次受歡迎的內容則是語言教育、學科教育、職業教育和知識科普。其中，藝術類視頻全年播放量超5431億次，被點贊超169億次，最受歡迎的國家級非物質文化遺產為京劇、詠春拳和黃梅戲。2019抖音用戶全球打卡6.6億次，最受歡迎的國外城市是曼谷、首爾和東京，被點贊最多的國內城市則是北京、成都和上海。