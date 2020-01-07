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保誠與越南SeABank達成獨家合作

2020-01-07 列印
        英國保誠（2378）公佈，旗下保誠越南與當地銀行Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank（SeABank）達成銀行保險獨家合作關係，為期20年；同時SeABank的戰略合作夥伴BRG Group亦將優先選用保誠越南的壽險服務，於今年四月生效。

        協議指出，保誠越南與SeABank將為消費者提供各種各樣壽險方案，並採用一系列數碼工具，以實現無縫交付。保誠指出，亞洲市場對健康、保障及理財產品的需求殷切，今次合作為加強區內業務市場策略的一部份。保誠亞洲執行總裁 Nic Nicandrou 表示，越南乃保誠一個重要市場，增長前景有巨大吸引力。
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