中環IFCN外望——李小加：一國與兩制 缺一不可

港交所行政總裁李小加在網誌撰文，妙論香港局勢。他提出，「一國」與「兩制」相輔相成、缺一不可。內地朋友若不清醒認知，就有可能感情用事，將孩子與洗澡水一起潑掉，暗示內地要保留香港特色。



踏入新一年，李小加形容是象徵完美視力的一年，因為視力最好是2.0水平，雙眼便是2020。如果用2020靈敏視覺穿越迷霧洞悉未來，相信很多人都想知道，「香港還行嗎？」



他續稱，中國經濟和社會的發展奇蹟，一方面讓世界驚嘆不已，但另一方面，中國在國家治理方式的路徑選擇，與西方傳統政治理念和價值觀，愈來愈分道揚鑣，似乎播下難以解決的長期衝突種子。



至於夾在中間的香港，一方面盡享中國在全球化進程中的發展紅利，但另一方面，這顆東方之珠還未能通過一國兩制，有效解決深層次政治經濟矛盾。



李小加指出，表面上香港早已不再是對中國GDP貢獻最大城市，但香港在過去十年，已成為連接中國與世界最重要紐帶。統計資料顯示，在過去十年，來自香港投資在內地實際利用外資額佔比不降反升，一直保持在六成以上。在內地資金的對外投資中，通過香港出海的投資佔比，同樣一直保持在六成以上。



抖音每天活躍用戶突破四億



字節跳動旗下的熱門短片分享平台「抖音」，昨日發表報告，話截至上周日（5日），每日活躍用戶人數已經突破4億，可謂相當驚人，唔駛問自然係內地最大的短片平台。至於最受歡迎的知識類短片，就係美食製作，原來飲飲食食的短片就最多人睇。



所謂美食製作短片，包括如何製作家常菜、嬰兒輔食、懶人早餐及如何掌握烘焙等烹飪技巧；其次受歡迎的內容則是語言教育、學科教育、職業教育和知識科普。其中，藝術類視頻全年播放量超5431億次，被點贊超169億次，最受歡迎的國家級非物質文化遺產為京劇、詠春拳和黃梅戲。



2019抖音用戶全球打卡6.6億次，最受歡迎的國外城市是曼谷、首爾和東京，被點贊最多的國內城市則是北京、成都和上海。



高瞻