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在岸人幣曾急升428點子

2020-01-08 列印
        市場情緒向好，人民幣兌美元昨日走強，在岸人民幣高見6.9319，大升428點子，創五個月高位；其後升幅收窄，截至昨晚八時報6.9415。離岸人民幣則急升400點子至6.9293，截至昨晚八時報6.9394，升299點子。

　　據中國外匯交易中心公佈，人民幣中間價昨日報6.969，較上個交易日上調28點子。中美首階段貿易協議下周將簽署，市場情緒走高，加上春節臨近，季節性結匯客盤湧出，令人民幣大幅走強。東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆表示，人民幣短期仍有機會續升，下一步或會升至6.9水平。

　　瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則認為，自人民幣2019年跌破七算後，市場對人民幣大幅貶值憂慮明顯消退；而超過三萬億美元的外匯儲備，亦增加外國投資者對人民幣資產信心。
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