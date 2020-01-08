2020再掀新股熱潮 新石孖展超購742倍

至於九毛九則得逾427億元孖展認購，以公開發售部份集資額2.2億元計，孖展超購逾193倍，兩股均會於今日中午截止招股。另外，北控城市資源（3718）及Hygieia（1650）亦於昨日截止孖展，前者輕微超購45%，後者則錄得15倍超購。
九毛九錄427億認購
至於新年第一股新加坡樓宇承建商光榮控股（9998）今日掛牌，該股以招股價下限0.65元定價，公開發售部份合共超購逾47倍，觸發回撥機制，最終本港公開發售股份數目，將佔全球發售股份30%，一手中籤率5.24%，至少抽20手才穩中一手。
該股昨日暗盤個別發展，據輝立交易場數據顯示，光榮控股暗盤收報0.61元，較招股價跌6.15%，不計手續費及佣金，每手5000股蝕2000元。惟於富途暗盤則表現造好，暗盤收報0.68元，升4.6%，每手帳面賺150元。
此外，內房分拆物業管理股熱潮持續，據路透社旗下IFR報道指，世茂房地產（813）正考慮今年分拆物業管理業務上市，初步預計集資五至六億美元（約39至46.8億港元）。消息人士指，公司目前就此事與潛在顧問進行深入談判。
傳曠視登陸港股在望
另外，被美國商務部列入「貿易黑名單」的人面識別技術公司曠視科技，據外媒報道指，該公司上市申請步入正軌，預計集資五億美元（約39億港元）。消息人士亦透露，曠視將會在不日更新上市申請資料，相信已經通過港交所聆訊，將成為本港第四隻同股不同權股份。