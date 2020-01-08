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去年強積金人均賺2.44萬

2020-01-08 列印
　　去年強積金回報豐厚，據駿隆強積金統計，去年強積金平均回報率達12.7%，人均賺2.44萬元；其中北美股票基金表現最佳，回報率達27.21%。

　　駿隆表示，全年99%成份基金錄得正回報，高於4%回報率佔84%。俗稱「懶人基金」的預設投資基金（DIS）表現不俗，核心累積基金受惠較高的美股比例，全年錄得16.59%回報，跑贏強積金平均回報；65歲後基金全年則升9.69%。

　　三大基金類別中，股票基金指數全年升16.93%；混合資產基金指數升14.82%；固定收益基金指數累升2.11%。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，今年不明朗因素較多，料回報介乎負3%至正10%之間，平均回報約4.5%。
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