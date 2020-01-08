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傳騰訊尋貸款購環球音樂

2020-01-08 列印
　　據外電引述消息人士報道，騰訊（700）牽頭財團正尋求10億歐羅（約86.8億港元）的五年期貸款，以收購環球音樂（Universal Music Group）股權。騰訊牽頭財團早前以34億美元，收購環球音樂10%股權。騰訊發言人對此消息不予置評。

　　消息人士表示，美國銀行、中國銀行（3988）、滙控（005）旗下滙豐銀行、工銀亞洲和摩根士丹利等五間銀行，將會提供無追索權融資。

　　騰訊合組財團早於去年12月同意，向法國媒體集團Vivendi SA收購旗下估值300億元歐羅（約2620億港元）的環球音樂10%股權，該收購須經監管機構批准，預計於今年上半年完成。
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