長建夥吉電組合營 10億投資能源項目

在深圳上市的吉林電力，昨日與長建簽定合作意向書，計劃合組合營公司，共同投資25億元，用以建設及營運河口綜合智慧能源項目，長建投資比例為40%。該項目位於吉林省通化市，分兩期進行建設，一期項目為區內用戶提供電、熱、冷、暖能源綜合解決方案，第二期則用作擴建。
為當地藥廠提供能源
長建指出，該項目主要為當地藥廠提供可靠及高效益熱電能源，並獲被國家能源局選定為「十三‧五」能源計劃之一，目前正進行可行性研究，預計兩年後投產，目前已有十多間藥廠確認對項目簽訂用熱協議意向。吉林電力通告中指出，雙方會研究使用天然氣取代燃煤，並按情況調整投資規模，又指出今次意向書三年內有效，若未以書面方式續約，將會自動終止。
長建董事總經理甘慶林表示，自1993年已於內地投資基建項目，今次投資將進一步擴充中國能源項目組合之餘，亦有助加速通化市藥業發展。他又稱，今次是與吉林電力再度合作，相信可拓展更廣泛合作領域。
分析料對業務幫助微
長建曾於1997年跟吉電聯手營運吉林省四平熱電廠，長建斥資7.25億港元取得45%股權，合作協議於去年屆滿。該集團目前已在歐洲、澳洲、加拿大等地發展能源基建，在中國多數經營水泥、公路等，而在中國的數座風電場及發電廠，則主要透過電能實業（006）營運。
友信證券研究部總監陳偉聰指出，長江投資10億元，相比早年在海外投資金額較小，料對財務負擔不大，但建立鍋爐發電廠的投資期較長，回報亦不高，故未必對其業務有太大幫助。長建昨日升0.1%，收報54.95港元。