長建夥吉電組合營 10億投資能源項目

釐定馬匹的賽績水準，除了可後知後覺地等待同場馬匹再出的成績之外，也可以在同場找一兩匹馬作尺，不過此舉有一缺點，就是若對「尺」的判斷有誤，則得出來的結果自然是錯的。 今日列陣頭場的「全心全意」，上仗排一檔竟然都有十五倍，相信某些人是因為200場次而對牠輕視，但筆者不信任牠的原因，則是因為再早一場。156場次四班千二米，步速前慢後快利前置，「全心全意」走二疊守在第四位生位，形勢絕無任何不妥，但最後竟被一匹五十六倍大冷「玩到贏」彈離，當然令人失望。不過現在回看，方明白並非「全心全意」當日表現遜色，而是「玩到贏」禾稈冚珍珠。 第二場四班千二米。「玩到贏」今季初出爆冷W後，再跑了兩仗...

2020-01-08