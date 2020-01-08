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德勤半月辭17公司核數師

2020-01-08 列印
　　德勤短短半個月內辭任17間上市公司核數師一職，原因主要涉及「審核費用水平」、「核數相關的專業風險」以及「工作流程可動用內部資源」等。業界人士指出，細公司風險大回報小，加上內部政策變動，合夥人審核公司有限，或是「辭任潮」背後原因。

　　近半月德勤辭任核數師的大部份是主板上市公司，包括7間港資及10間中資公司。港資有新華滙富（188）、壹傳媒（282）、建鵬（1722）、國際資源（1051）等。中資則包括中國華融（2799）、同方康泰（1312）、卡姆丹克（712）、天能動力（819）及友聯租賃（1563）等，最新鮮熱辣則是昨晚辭任山東黃金（1787）核數師。
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