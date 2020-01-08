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小米夥尚乘申星虛銀牌

2020-01-08 列印
　　香港去年發出八個虛擬銀行牌照，現時已有虛銀試業中，而宿敵新加坡在這個領域正急起直追。新加坡加坡金管局（MAS）昨日公佈，已收到21份數碼銀行（即虛擬銀行）牌照申請。尚乘集團與小米金融、新能源集團及Funding Societies聯合宣佈，於去年底已向MAS正式申請新加坡數字批發銀行牌照。

　　新加坡金管局表示，在21份數碼銀行牌照申請中，包括七份數碼全銀行牌照申請，以及14份數碼批發銀行牌照申請。該局指將於六月公佈數碼銀行發牌結果，同時預計數碼銀行將於2021年中開業。該局指，提交數碼銀行牌照申請機構包括電商、科技及電訊公司、金融科技公司和金融機構，它們大多以財團形式申請牌照。
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