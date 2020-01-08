中環IFCN外望——前世情人出嫁 「卡王」一滴眼淚都無

向有「卡王」之稱的梁永祥喺去年最後一日，就正式卸任尚未開張的虛擬銀行—匯立銀行CEO之職，再次退休。雖然退休，但其實佢都好忙，第一炮就係忙着嫁女，榮升外父。有人話女兒係父親的前世情人，好多時女兒出嫁，父親總有難拾之情，留下男兒淚。



卡王都有人問佢嫁女當日，即係剛剛過去的星期日（1月5日），有冇喊？佢就話一滴眼淚都無流過，不之幾開心，因為交易成功，將愛女順利交付比個好女婿。呢個非常外父在婚禮上仲發揮佢嘅幽點感，同女婿講「唔好Hi花、唔好磨損、無保養、無退貨」，諗清楚制唔制先好娶佢個愛女。



卡王就話婚禮嗰日先知呢對新人的戀愛故事，新人自爆原來兩人未夠十歲因向同一羽毛球教練學羽毛球已相識，其後男角去咗英國讀書就無再見，之後回港有個派對竟與女角重逢，跟著就開始拍拖。卡王嫁女咁開心，更係大搞，喺Rosewood酒店舉行婚宴，攞左47圍酒，出席嘉賓不乏有頭有面嘅人，據講政務司司長張建宗都有出席致辭，其他嘉賓有鄭慕智、呂耀華、趙國雄、馮孝忠、張耀堂等，當然唔少得前老闆WeLab創辦人龍沛智喇！



馬雲妙答裁員：為社會輸送人才



近年經濟發展增速放緩，唔少企業都難以「圍皮」，紛紛裁員，連喺內地路人皆知嘅阿里巴巴（9988）亦都唔例外。不過創始人馬雲係回應裁員傳聞嘅時候指：「這兩天和我講的最多的事情是，別人裁員都是直接裁，阿里巴巴裁員就是向中國輸送1000個人。」



他其後更加解釋，如果無獨立思考嘅人，就會認為裁員只係裁員，但員工能夠在阿里熬過三年，非常困難，熬到十年喺阿里就是「寶貝」，要將「寶貝」往社會送出去，係因為佢哋經過阿里嚴格訓練後，對數碼經濟、執行力、管理等都超越好多其他公司，佢哋就應該去政府部門、大學等其他地方。



高瞻