恐掀復仇戰 避險情緒增 美伊衝突升溫 杜指挫99點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28604點，跌99點；納斯達克指數報9075點，升3點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.59港元，較香港收市價跌0.31港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見386.92港元，較香港收市價升1.32港元。
眾院擬限特朗普軍權
美軍於上周五擊殺伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，令兩國關係緊張。不過，美國眾議院計劃本周內表決一項法案，限制總統特朗普對伊朗採取軍事行動。
眾議院議長佩洛西致函給民主黨眾議員指出，擊殺蘇萊曼尼相關行動是挑釁及不相稱，不僅危害美方人員及外交官，亦加劇美伊緊張關係。民主黨提出法案，除非得到國會批准，否則特朗普要在30日內停止對伊朗採取軍事行動。
另一方面，伊朗國會通過決議，把美國中央司令部列為恐怖組織，國防部所有成員將被視作恐怖份子。據報，伊朗正在考慮13種「報復方法」，令美國陷入困境。
另外，特朗普大打關稅貿易戰，對美國貿赤確產生一些幫助。據美國公佈去年11月貿易赤字，由10月的469億美元，縮減至431億美元，創2016年以來新低，對中國貿易赤字則降至256億美元，創2013年以來低位。
英國首相約翰遜將與歐盟委員會主席馮德萊恩，商討脫歐後貿易安排。英國早前推動立法，與歐盟貿易談判須在今年底前結束，但歐盟認為時間不夠，一直建議延長過渡期。
港股止跌反彈95點
港股方面，市場逐漸消化中東緊張局勢消息，恒指承接外圍向好氣氛，在重磅股騰訊（700）漲逾2%領軍，加上A股愈升愈有下，恒指盤中曾高見28473點，升246點，收市則升95點，報28322點；國指亦升33點，收報11198點。大市成交金額則略減至864億元。
耀才證券研究部總監植耀輝稱，港股近個半月累積不少升幅，恒指於二萬九關阻力偏強，近日市場交投亦逐步回落，在進一步缺乏利好消息帶動下，指數或會先行企穩28500點樓上，惟闖關難度甚大。