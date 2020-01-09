九毛九凍資1400億 超越阿里膺「新股王」

2020年僅過去一周已誕生「新股王」，憑品牌餐廳「太二酸菜魚」紅遍內地的九毛九（9922）魚躍龍門，一舉超越去年「凍資王」阿里巴巴（9988）的963.5億元，成為新料凍資王。據消息人士指，初步預計九毛九公開發售部份超購逾600倍，以其公開發售部份集資2.2億元計算，凍結資金超過1400億元。



九毛九認購熱度雖然超乎預期，凍結資金亦較阿里多逾45%，不過距離本港凍資排行榜首仍相距甚遠，對比近五年的新股認購情況，如2015年上市的華泰證券（6886）以及2017年上市的閱文（772），凍資金額分別為4892億元及5264億元。



隨著九毛九（9922）及新石文化（1740）招股完結，新股大戰暫告一段落。有市場人士透露，同是昨日截止招股的新石文化（1740），公開發售部份超購逾1000倍，以公開發售部份集資額1850萬元計算，凍資金額超過185億元。



艾德韋宣邀劉嘉玲「撐場」



今日再有六隻新股截止招股，本報綜合多間券商孖展認購數據，當中邀請影星劉嘉玲「撐場」的品牌營銷及推廣商艾德韋宣（9919），錄得孖展認購額33.76億元，孖展超購近71倍。不過專注於大灣區城市更新項目的地產商滙景控股（9968），認購反應冷淡，孖展認購長達六個工作日，但孖展金額僅1736萬元，遠不足公開發售部份集資額1.88億元。



其餘四隻新股INFINITY（1442）、佳辰控股（1937）、雋思（1412）以及建橋教育（1525）分別錄得輕微超額認購，分別超購逾五倍、三倍、逾兩倍以及10.5%。除此之外僅剩餘三隻新股仍在招股，不過中關村科技租賃（1601）已展開招股六個工作日，仍然未獲足額認購。



此外，今年首隻掛牌的新股光榮建築（9998）未能打響頭炮，昨日開市即時插水，收市報0.6元，較招股價低7.7%，不計手續費及佣金，一手5000股虧蝕250元。