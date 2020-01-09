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中信銀行去年多賺近8%

2020-01-09 列印
　　內銀掀起業績序幕，中信銀行（998）昨日率先公布業績快報，2019年純利錄得480.15億元（人民幣，下同），按年增近7.87%；每股盈利0.95元。期內，營業收入1875.84億元，按年升13.79%。截至去年底，該行不良貸款率為1.65%，較2018年底下降0.12個百分點；撥備覆蓋率則按年升17.27個百分點，至175.25%。

　　另外，財新昨引述消息人士稱，徽商銀行（3698）擬承接包商銀行的四家異地分行，並將入股新包商銀行。

　　徽商銀行周二（7日）晚曾公告，擬計劃一次性出資不超過36億元參與發起新設一家省級地方商業銀行，該行持股不超過15%。同時，該行擬收購其他銀行業金融機構部份資產負債。

        據報道，徽商銀行的兩項決議，均跟包商銀行處置有關；分別指代入股新的包商銀行，及收購現有包商銀行的資產負債。
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