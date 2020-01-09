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騰訊銀聯整合流動支付系統

2020-01-09 列印
　　內地支付系統再有新動態，內地媒體報道，騰訊（700）及中國銀聯，將整合掃描流動支付的二維碼系統，允許用戶使用相同的智能手機符號，進行轉帳或消費。此舉有助銀聯擴大市場。

　　內地媒體引述消息人士表示，在整合後，使用銀聯的雲閃付或騰訊的微信支付的客戶，將可以掃描商家的同一個二維碼。

　　騰訊的微信支付及阿里巴巴（9988）的支付寶一向主導了內地的流動支付市場，分析認為，是次合作將令獲得人行支持的銀聯，在規模達27萬億美元的支付市場，擁有更大的立足點，擴大市佔率。

        另有媒體報道，微信支付與銀聯正在福建福州開展試點，下一步或推出刷臉支付互通；而支付寶並沒有進行類似的整合談判。
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