中信減持中港麥當勞 售22%股權料套現41億

中信股份（267）入主中港麥當勞三年就減持，昨日掛牌出售22%股權，轉讓底價21.72億元人民幣，連同獲取股東借款，最少套現37億元人民幣，折算約41億港元，完成後中信系仍持有控股權。中信及其他股東均表示，交易純屬商業決定，交易不影響中港麥當勞發展。



北京產權交易昨日公開股權轉讓資料，中信計劃出售Fast Food Holdings的42.31%股權，底價21.72億元（人民幣，下同），轉讓又規定新買家須向Fast Food 歸還股東借款15.26億元，故中信最少可套現近37億元。根據規定，掛牌為期20個工作天，至2月7日完結，期間如收到超過一位意向買家，會採取競價方式認購；假如只有一名買家，則採取協議方式成交，最終仍視乎中信是否接受對方出價。



Fast Food乃中信股份及其子公司中信資本管理，分別持有61.54%和34.46%股權，間接持有中港麥當勞52%權益。今次完成出售後，中信股份於中港麥當勞股權由32%降至10%，中信資本則維持20%。



中信資本將參與競投



內地媒體引述中信資本指出，會積極參與今次競投，對麥當勞中國繼續保持增長充滿信心。



中信於2017年1月合組財團，斥資161.41億港元收購中港麥當勞業務，並取得20年特許經營權，當中中信系持股52%，私募基金凱雷持有28%，麥當勞附屬公司的Golden Arches Investments（GAIL）則持有20%。換言之，完成今次出售後，中信系的持股將由52%降至30%，如凱雷和GAIL未有趁機增持，中信系仍是大股東。另外，如最終以底價21.72億元成交，中信該批股權較三年前收購價損手31%。



中信指出，今次交易純屬商業決定，未來與合作夥伴將繼續致力於麥當勞中國的發展，並從中受益，又指接手期間，麥當勞在中港分店加開超過1000家，總收入和利潤也顯著增長。