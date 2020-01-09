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去年內地新樓成交微升2%

2020-01-09 列印
        易居房地產研究院發表的報告指，受去年底內地樓市成交回升帶動，2019年全年中國40個城市新建商品住宅成交面積按年微升2%，增速較首11月增加0.3個百分點。報告顯示，去年12月，中國40個城市新房成交量創年內新高；主要因年底，部份房企由於資金面緊張、年底衝刺業績規模，而加大推盤及營銷力度，打折促銷的現象增多，購房者積極入場。2019年，中國部份城市自3月至5月曾現樓市「小陽春」。不過，7月末中央明確提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，隨後大部份城市樓市出現降溫。按城市類別來看，一線城市在經歷了連續兩年的樓市低迷後，2019年成交出現回暖，全年成交面積按年增兩成。
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