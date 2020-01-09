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中海油服與Equinor和解違約官司

2020-01-09 列印
        中海油田服務（2883）公佈，子公司COM與挪威石油公司Equinor，就非法終止及暫停兩條鑽井平台執行的作業合同，達成庭外和解並簽署和解協議。中海油服昨股價偏軟，最低跌逾3.5%，見12.54元，收挫1.69%，造12.78元，成交1690萬元。

        中海油服公佈，子公司COM與挪威石油公司Equinor，曾就非法終止及暫停兩條鑽井平台執行的作業合同，向挪威奧斯陸地區法院提起民事訴訟。不過，COM與Equinor已就糾紛達成庭外和解，並簽署和解協議。據此，Equinor將向COM支付1.88億美元（約14.62億港元），雙方亦同意簽署一項有助於鞏固雙方合作關係的框架協議，並已向法院提交聯合訴狀要求撤銷案件，訴訟費用雙方自擔。
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