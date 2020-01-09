中環IFCN外望——羅兵咸料港零售今年跌2.5%

在不明朗因素影響消費者及商業信心下，羅兵咸永道預計，2020年本港零售銷售總額將跌2.5%，至4200億元；2019年總零售銷售則下跌11%，至4310億元。



該公司消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，由於去年上半年受高基數影響，預計2020年上半年零售銷售有雙位數跌幅。



鄭煥然解釋，去年11月區議會選舉及聖誕假期期間，本港社會事件緩和，認為去年12月情況好轉，預計2019年總零售銷售為4310億元，按年跌11%。



去年奢侈品市場預計錄得650億元銷售額，為2010年以來最差。鄭煥然指出，內地市場對於高消費產品需求仍大，又預期今年將發售5G手提電話，加上內地已推出5G服務，料電子產品類銷情今年會改善。



港交所連環「地震」 高層蔡羅蘭離職



港交所（388）一個禮拜內再有管理委員會成員離任，據聞港交所交易後業務主管蔡羅蘭已經請辭，並將係今個月底正式離任。港交所回應話，一般唔對員工作評論，但確認已經通知各位同事，蔡羅蘭決定返歐洲工作，同屋企人團聚嘅消息。



上周五港交所首次向管理委員會「開刀」，促成同倫交所「世紀聯姻」嘅推手，原戰略策劃主管霍炳光被撤換，並轉到旗下倫敦金屬交易所出任顧問。當時有報道話，呢次人事變動對霍炳光來講，可謂佢嘅人生「滑鐵盧」，因為佢對港交所行政總裁李小加來講，係有重要影響力嘅顧問。



據聞連環「地震」陸續有來，港交所副風險總監彭景韜亦有可能請辭。蔡羅蘭曾經做過風險總監，彭景韜嘅工作同蔡羅蘭一樣，亦同風險管理有關，唔知同今次港交所連環炒人有無關係？港交所係咪要就「聯姻」失敗問責高層？港交所發言人就不多作評論。



高瞻