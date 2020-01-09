伊朗導彈襲美基地 特稱無人死亡 美伊衝突克制 杜指彈235點

中東緊張形勢繼續左右投資市場大局。雖然伊朗以火箭射擊美軍在伊拉克基地，但特朗普聲稱無人死亡，昨晚初段亦未有採取報復行動，市場人士認為美伊雙方會轉趨克制，減輕投資市場憂慮，國際油價及金價都由高位回落。美股昨日開市微跌，惟其後轉跌為升，杜指曾升36點，報28619點；納指更曾創新高，升35點，見9103點。



美伊關係持續緊張，伊朗在當地時間周三凌晨向兩個美軍駐伊拉克基地發射多枚導彈，報復美軍上周擊殺伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼。伊朗當局強調，若然美國報復，將進一步攻擊以色列。美國總統特朗普強調「目前一切情況良好」。伊朗國營媒體指，該次襲擊炸死至少80名美軍人員。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28819點，升235點；納斯達克指數報9150點，升81點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.62港元，較香港收市價升0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見387.67港元，較香港收市價升5.67港元。



伊朗外長扎里夫表示，發動襲擊並非尋求戰爭，而是一次合乎比例的自衞，是對上周美軍擊殺蘇萊曼尼的回應。伊朗最高領袖哈梅內伊形容，伊朗襲擊有如給美國一記耳光。一名伊朗高級官員警告，如果美方採取報復攻擊，將把以色列城巿海法及特拉維夫化作塵土。



特朗普在記者會回應事件指，美方無人傷亡，目前一切情況良好，美國將會擴大制裁伊朗。



受緊張局勢帶動，國際油價及金價一度急升，紐約期油曾升逾4.5%，至每桶65.65美元，惟其後回落至62.16美元；倫敦金價亦由每盎司1611美元，回順至1577美元。至於被視為避險貨幣的日圓，亦由107.6水平附近。



恒指兩萬八失而復得



此外，環球市場震盪，港股低開323點，兩萬八大關即失守，報27999點，更一度瀉464點，低見27857點，之後逐步回喘，跌幅曾收窄至跌123點，見全日高位28198點，收市仍跌234點，報28087點。



恒指兩萬八關口失而復得，惟昨日仍失守10天線（約28213點），成交965.54億元。國企指數收報11079點，跌1.06%。A股三大指數同樣跌。



避險資產黃金再度急升，每盎士升穿1600美元大關，帶動黃金股造好。山東黃金 （1787）漲1.67%，報20.05元；中國黃金（2099）升1.54%，報7.26元。



油價因應中東局勢飆高，航空股受壓。國航（753）挫3.36%；南航（1055）跌2.53%。「三桶油」個別發展，中海油（883）高見14.04元，創1月新高，收市企穩13.64元，無升跌；中石化（386）收跌0.84%，報4.74元；中石油（857）則漲0.24%，收報4.14元。



