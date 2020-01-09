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新股吸資 港元高見7.7737

2020-01-09 列印
        近日新股熱，吸引資金流入令港元維持高位，昨日仍反覆偏強，早段高見7.7737港元兌一美元，但午後一度轉弱逼近7.78，其後晚間外圍又再轉強。

        港匯最弱時跌11點子，報7.7796；最強升48點子，截至晚上九時許報7.7750，升35點子。東亞銀行(023)高級外匯市場策略師葉澤恆表示，雖然有新股獲熱購而凍結資金千多億元。其實券商及銀行早已預期所需資金，故未見港匯因此大受影響。其實傍晚時份港匯仍偏弱，遠期亦偏軟，相信是反映一周後資金回籠。他預期農曆新年前港匯略軟。

        港元拆息個別發展，隔夜至周二；拆息升，報1.9厘至2.03厘不等，一個月拆息6.9419厘，微升32點子；離岸人民幣昨於6.93至6.96附近水平波動。

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