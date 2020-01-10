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UNIQLO虧損帶跌母公司迅銷

2020-01-10 列印
        本港零售業步入寒冬，時裝品牌UNIQLO在本港錄得經營虧損，加上高溫影響換季銷情，拖累母公司迅銷集團（6288）盈利下跌，去年9月至11月的首季度純利709億日圓，按年跌3.5%。迅銷同時修正2020年度業績預測，全年純利增長將由7.6%下調至1.5%。但系內品牌GU，因推出的商品奏效，期內收入按年增逾11%，至729億日圓。該股在昨日中午停牌前收升0.2%，報44.7元，迅銷於今天復牌。

　　迅銷期內收入按年跌3.3%，至6234億日圓，毛利率亦下降0.2個百分點，至50.2%，主要是受到本港及南韓業務虧損，以及日本UNIQLO分部盈利因氣溫居高不下，而未符預期。
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