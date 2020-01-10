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華為傳向國際銀行籌集20億美元

2020-01-10 列印
        外電引述消息人士報道，華為正與全球銀行洽商，期望通過境外貸款及債券籌集20億美元（約156億港元），目的之一是為了表明即使面對美國制裁，但仍可吸引到國際銀行參與其融資計劃。

        另外，據外電報道，巴西科學、技術、創新和通訊部長Marcos Pontes指出，就是否允許華為參與5G網絡建設時，不會接受來自美國的壓力。負責制定最新網絡建設標準的Pontes指，不會阻止任何公司入標，最終決定會完全按各自優勢，又指出按照技術標準，大公司難欠缺參與競投的能力。他亦表示，5G競標工作將會延至明年，與技術問題有關，因為新網絡對當地轉播電視訊號的衛星天線傳輸；並指出延後競標有助該國從其他5G網絡發展吸取教訓。
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