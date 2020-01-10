  • 2020年1月10日 星期五
  • 22º
  • 73%
熱門： 武漢肺炎口罩白衣女警修例風波鐵欄

日報新聞 > 財經

City'super傳獲洽購 估值高達31億

2020-01-10 列印
        市傳本港高檔超市－City Super集團股權或易手，外電報道大股東三黃集團（The Fenix Group）有意轉讓City Super控股權，作價3億至4億美元，折算約23.4億至31.2億港元。有傳媒引述三黃行政總裁姜炳蘇否認主動賣盤，目前未決定是否悉售股權。

        據彭博引述消息人士透露，三黃集團正尋求財務顧問協助，評估市場對City Super股權的興趣，預計該交易可套現多達4億美元。消息人士指出，該交易目前仍在初步階段，三黃仍可能最終不出售City Super。據報三黃持有City Super超過50%的控股權。

        姜炳蘇回應本地傳媒查詢時否認City Super主動賣股，並指多年來一直有買家接洽，坦言若潛在買家出手闊綽亦會歡迎。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd