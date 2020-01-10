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美團打造中國版「米其林指南」

2020-01-10 列印
        主營餐飲外賣的美團點評（3690）進軍精緻餐飲領域，意圖打造中國版「米其林指南」。美團點評昨在澳門公佈2020「黑珍珠」餐廳指南，入選餐廳共309家；其中22家位於香港，較去年增加1家。

        美團點評到店事業群首席營銷官尹睿表示，2019年新上榜餐廳線上流量按年增111%，線下客流增幅最高達近一倍。她稱，中國精緻餐飲行業發展迅速，希望藉打造黑珍珠品牌進入該領域並推動其發展。她續指，對於今年新上榜餐廳不做流量預期，強調黑珍珠指南的品牌仍在起步階段，收入貢獻方面暫未有具體數據。
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