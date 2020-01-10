中環IFCN外望——滙豐渣打提早開門 方便市民換新鈔

今個月底就係農曆新年，又係市民四出撲新銀紙封利是嘅時候。一如既往，發鈔行滙豐和渣打都會特別提早開門，比市民兌換新鈔，所以由下周二起，兩行全線分行將提早喺朝早八點營業，方便市民入內換新銀紙。



滙豐公佈，由1月14日至21日期間，全線分行將會提早一小時，於早上八時開門。為咗加快兌換新鈔過程，該行將繼續設有特快櫃枱，提供總值3000蚊嘅新鈔兌換套裝，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔。滙豐同時提供「迎新鈔」（簇新的舊鈔）兌換套裝，希望市民多多支持環保。



渣打全線分行於首三日，即1月14至16日提早於上午八時起提供兌換新鈔服務；為方便客戶於周末換新鈔，於1月18日（星期六）會延長分行營業時間至下午三時。該行將有10間分行於首日全日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，其餘分行則額滿即止。



360大獎設「免裁券」 總裁：純屬玩笑



古代帝皇嘉獎功臣會御賜「免死金牌」，可以避免被判處死刑，今時今日對於打工仔而言，裁員猶如「難逃一劫」，近日以防毒軟件起家的360行政總裁周鴻禕在朋友圈中透露，今年年會特等獎將會是「免裁券」，抽中該券員工可以在2020年內，抵銷一次裁員。



內地近期不少企業難以維持生計，打工仔更是提裁員色變，派發特權「免裁券」，唔知係咪意味公司今年必定裁員呢？周鴻禕其後在朋友圈作「危機公關」，聲稱「免裁券只是自編的自黑段子，純屬開玩笑，令大家過年能夠開心一笑」，他更指希望大家能夠有些少幽默感，不要將玩笑當真。



玩笑歸玩笑，不過如果公司能夠由體恤員工角度出發，令公司員工可以在經濟不景氣下，減低壓迫感和焦慮就更好嘞。



高瞻