中美下周簽貿協利大市 美伊衝突降溫 杜指續升204點

分析師表示，美伊開戰迅速降溫，伊朗向美軍基地發射火箭炮還擊，美國總統特朗普稱無美軍傷亡，亦表明不欲跟伊朗開戰。中東局勢緩和，加上中國商務部宣布副總理劉鶴下周將到美國華盛頓簽署首階段貿易協議，市場投資情緒回升，帶動美股周四早段上揚。
據悉，中國國務院副總理劉鶴將率團於本月13日至15日(下周一至周三)赴華盛頓簽署第一階段貿易協議。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28949點，升204點；納斯達克指數報9199點，升70點。滙控（005）美國預託證券價格曾見59.70港元，較香港收市價跌0.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見390.63港元，較香港收市價升0.63港元。
經濟指標方面，美國就業數據仍穩健，上周首次申領失業救濟人數減少9000人創下五周新低，至21.4萬人，較市場預期的22萬人為少，而前周止持續申領人數則增加7.5萬人，至180.3萬人，較市場預期約170萬人為多，亦為2018年4月以來最多。
恒指收升473點
港股周四跟隨外圍顯著反彈，尾市指數愈升愈有，升幅突破400點，重返28500關口，更以全日高位收市，收彈473點，造28561點，成交金額957億元；國指走強，收高201點，造11281點。
昨日藍籌股近乎全線走強，股王騰訊（700）漲2.09%收報390元；友邦（1299）領漲大市，上升2.15%收報85.6元；兩股合力貢獻恒指123點升幅。
內需消費股跑贏大市，其中體育用品股表現突出，獲摩通看好行業首選的李寧（2331）飆9.28%收報26.5元；安踏（2020）抽升8.24%收報77.5元。