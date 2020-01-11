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騰訊闖400元關 恒指反覆升77點

2020-01-11 列印
■在科網龍頭騰訊領軍下，恒指昨日反覆上升七十七點。
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　　外圍股市再創新高，港股反覆向好，其中科網巨企顯著跑出，龍頭騰訊（700）逼近400元關，阿里巴巴（9988）亦再創本港上市新高，帶動港股投資氣氛向好，港股交投自上月17日以來終錄得破千億元成交，成交金額1052億元。恒指則於28600點反覆上落，最終收報28638點，升77點。

　　全周計算，恒指累計上揚186點，連升六個星期。內地股市則表現偏軟，上證指數3100點得而復失，收報3092點，跌0.1%，全周滬指累升0.3%，連漲六周；深成指數收報10879點，降0.2%。

　　科技股「ATM」繼續跑出，科網龍頭騰訊單天保至尊，高見399.2元，創去年4月11日以來新高，收揚2.2%，報398.6元，為表現最佳藍籌股，單股推高恒指68點；阿里巴巴再創本港上市後新高，高見219元，收升1.1%，報218元；美團（3690）升1.1%，收報109.6元。

融創配股抽水挫4.4%

　　內房融創中國（1918）折讓配股籌80億元，股價收挫4.4%，收報44.6元。同時推低多隻內房股，藍籌華潤置地（1109）降3.4%，收報37.15元，為表現最差藍籌股。

　　物業管理股跑贏內房，碧桂園服務（6098）、保利物業（6049）、時代鄰里（9928）、寶龍商業（9909）、新城悅服務（1755）、雅生活服務（3319）和永升生活服務（1995）全數創出交易時段新高。廸生創建（113）美國非上市公司被併購，獲利逾9億元，股份復牌後曾飆47.2%，高見5.52元，最後收彈33.33%，報5元。

物管股勢強齊破頂

　　大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，資金持續流入本港，只要中東局勢未有惡化跡象，預料下周港股可續走強，恒指很大機會上破29000點大關，甚至進一步挑戰29500點水平。

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