騰訊闖400元關 恒指反覆升77點

全周計算，恒指累計上揚186點，連升六個星期。內地股市則表現偏軟，上證指數3100點得而復失，收報3092點，跌0.1%，全周滬指累升0.3%，連漲六周；深成指數收報10879點，降0.2%。
科技股「ATM」繼續跑出，科網龍頭騰訊單天保至尊，高見399.2元，創去年4月11日以來新高，收揚2.2%，報398.6元，為表現最佳藍籌股，單股推高恒指68點；阿里巴巴再創本港上市後新高，高見219元，收升1.1%，報218元；美團（3690）升1.1%，收報109.6元。
融創配股抽水挫4.4%
內房融創中國（1918）折讓配股籌80億元，股價收挫4.4%，收報44.6元。同時推低多隻內房股，藍籌華潤置地（1109）降3.4%，收報37.15元，為表現最差藍籌股。
物業管理股跑贏內房，碧桂園服務（6098）、保利物業（6049）、時代鄰里（9928）、寶龍商業（9909）、新城悅服務（1755）、雅生活服務（3319）和永升生活服務（1995）全數創出交易時段新高。廸生創建（113）美國非上市公司被併購，獲利逾9億元，股份復牌後曾飆47.2%，高見5.52元，最後收彈33.33%，報5元。
物管股勢強齊破頂
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，資金持續流入本港，只要中東局勢未有惡化跡象，預料下周港股可續走強，恒指很大機會上破29000點大關，甚至進一步挑戰29500點水平。