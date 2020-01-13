貿協簽署在即 中東威脅消退 恒指連升六周料整固

中東局勢峰迴路轉，市場焦點重回中美貿易談判。據外電報道，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，首階段貿易協議的中英文本及簽約儀式已準備就緒，背景說明資料及翻譯內容將於周三（15日）公佈。另外，據報兩國將於國務院副總理劉鶴訪美的最後一日，宣佈恢復「全面經濟對話」。
港股ADR靠穩微升
由於中美計劃本周簽署首階段貿易協議，帶動市場情緒向好。港股上周五於高位窄幅上落，收報28638點，上漲77點，成交額更突破千億元。恒指上周則升186點，連升六周累漲2291點。恒指夜期上周五收報28768點，升102點。港股ADR比例指數則報28638點，微升0.3點。美股三大指數中，杜指上周五一度升穿29000點，收報28823點，跌133點；標指及納指分別收報3265點及9178點。
此外，臨近農曆新年，A股將迎來今年最大解禁潮。內地媒體報道，以上周五收市價計，農曆年前A股有接近5000億元人民幣A股解禁，解禁市值達1645億元人民幣，為2020年第三高。
5000億A股年前解禁
耀才證券研究部總監植耀輝認為，本周港股能否有突破，仍需要觀察中美首階段貿易談判簽署後消息，如簽署文本內容，以及第二階段貿易協議的可能等。植耀輝指，恒指本周可能或於28500點水平整固。
寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩則表示，地緣政治對港股影響並無想像中大，帶來波幅可望很快收復。至於內地即將公佈國內生產總值等重要經濟數據，會否影響股市表現，他續稱，市場認為內地經濟仍有改善空間，料恒指本周有機會向上挑戰29000點。
此外，美國多間大型銀行本周公佈業績，包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗集團、美國銀行及富國銀行等。成為除了中美貿易協議外另一個市場焦點，或會影響美股表現。