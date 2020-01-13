亞洲債市回報十年最佳 渣打：發行動力仍強

受惠去年中美掉頭減息及中美貿易戰況轉趨緩和，下半年亞洲區（除日本外）G3貨幣離岸債券市場重拾動力，全年計發債金額按年顯著上升25.7%。渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬直言，去年投資債市回報，可能是十年來最好一年，他更相信2020年區內G3貨幣離岸債發行量，將較去年更佳。



踏入2020年，短短首10日內房頻頻發行境外美元債，累計有19宗，涉及金額超過80億美元，去年內房全年發行的境外債則達840億美元。嚴守敬表示，內房年初紛紛發境外美元債，一來是因為發債成本及市場胃納考慮，因此將獲國家發改委批出的外債發行額度，一年分兩、三次進行；二來或因有些內房為了申請新發債額度，遂於年初用盡餘下舊有額度。



資金充裕認購反應熱



近期內房新發的境外美元債市場反應理想，他指，從認購倍數、投資者參與人數及壓價幅度，正反映市場資金充裕；個別內房發債年期長達7至12年，則反映投資者追求回報，發行人則趁機先鎖定一筆較平長錢。



嚴守敬稱，去年六月隨著美國開始掉頭減息，加上當時中美貿易談判出現突破性發展，債市氣氛好轉，帶動全年亞洲區（除日本外）G3貨幣離岸債券發行量顯著增至3386億美元，更追過2017年3340億美元發債量的高峰水平。



嚴守敬說，「去年對於好多（債市）投資者而言是豐收年，可能是過去十年回報最好一年」。渣打去年在亞洲區離岸美元債安排行排名，則晉升一級至第二位。



展望今年，他指市場接受只要貿易戰不再惡化，就是正面訊息，而且料美息在今年美國總統大選年，應會保持相對低水平，加上市場資金充裕，均有利發債。新年伊始亦見發債動力仍持續，續有很多資金流入，他相信2020年區內G3貨幣離岸債發行量，絕對有條件勝過2019年。