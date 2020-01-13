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數碼通無意低價搶5G客

2020-01-13 列印
■葉安娜強調，數碼通5G服務會以網絡質量取勝。
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　　今年是本港5G商用元年，通訊局早前多段釋放出來的5G頻帶，將於四月開始交予投得頻段的電訊運營商。數碼通（315）總裁葉安娜接受訪問時指，該公司不急於「打響頭炮」，無意搶推5G數據計劃。雖然亞洲其他地區數據平均費用呈下降趨勢，但葉安娜表明數碼通5G套餐月費不會是本港最平，強調會以網絡質量取勝，並爭取在今年底至明年初，室外地區覆蓋率能達80%。

　　葉安娜表示，目前公司正參考日本、韓國等國家5G商用情況，相信數據用量的平均費用下降是大趨勢，因應4G與5G在網絡時延方面有很大差別，最終數碼通5G套餐亦會以時延長度，作為定價標準之一，最終定價雖然不一定是最平，但亦具競爭性。

料月數據用量破百GB

　　數據用量方面，她指現時客戶數據用量按年有10%至20%增幅，若用慣全速無限計劃，每月50GB的用量不一定足夠，而隨著5G速度和體驗更優，未來有機會用戶月均數據使用量超過100GB。
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