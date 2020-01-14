市場憧憬美企盈利漲 業績期臨近 杜指升54點

分析師表示，市場憧憬中美本周簽署第一階段貿協，同時據報指出兩國將宣佈恢復全面經濟對話，每半年舉行一次會議，作為協議一部份，推動雙方化解經濟爭端，大市投資氣氛佳。
他們續表示，除了中美貿易關係暫時緩和以及中東局勢紓緩的因素，不少投資者在美國上市公司展開業績期前入市，亦支持大市。
美國企業業績期本周二拉開序幕，分析員普遍預期當地企業盈利見底回升，首季料回升約3.2%，而去年第四季普遍料盈利跌約1.6%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28878點，升54點；納斯達克指數報9257點，升78點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.82港元，較香港收市價跌0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見406.82港元，較香港收市價升0.42港元。
恒指直撲二萬九
歐洲股市個別發展，英股中段升四點，報7592點，德股跌52點，法股跌七點。
至於港股，大市投資氣氛不俗，恒指周一高開後發力攀升，直撲二萬九大關，一度急升333點高見28971，創去年7月4日以來、逾半年新高，最後收報28954，上漲316點，三日累飆867點；市場交投活躍，港股成交1118億元，連續兩日過千億元。
藍籌股大致造好。ETF互聯互通有望今年啟動，港交所（388）創近10個月高位，最高見280.6元，收升1.89%，報280.2元；恒安（1044）上揚3.78%，收報61.85元，錄得五連升，更是升幅最大藍籌股。