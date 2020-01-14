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耶倫︰負利率作用有限

2020-01-14 列印
  全球央行偏鴿，美聯儲前主席耶倫（Janet Yellen）昨日出席亞洲金融論壇時表示，央行必須做好準備，一旦經濟條件有所改善，需從其中抽身，但抽身必須緩慢，以免對金融體系造成負面影響。

        她又指，現時美聯儲沒有執行負利率的打算，稱其對銀行系統來說是負面的工具，實際作用亦有限，因此對負利率熱情不大。

        美國總統特朗普曾先後多次批評聯儲局的利率政策，而包括耶倫在內的聯儲局四位前主席，去年曾聯署發文抨擊美國總統特朗普干預聯儲局工作。

  耶倫就解釋，對特朗普政府意圖干預聯儲局的做法感失望，認為財政及貨幣政策，需要在充份了解真相的情況下才能作出判斷；而參雜了少數人的政治目標，不利於國家經濟健康良性發展。她又稱，聯儲局獨立性非常重要，不應受短期政治壓力影響。
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