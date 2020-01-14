三大重磅科技股齊升 騰訊見406阿里美團新高

資金追逐高增長股份，三大重磅科技股「ATM」全線上升，當中騰訊（700）不但突破400元大關，並且升穿南非股東Naspers的405元減持價。至於阿里巴巴（9988）以及美團（3690）亦雙雙創出新高。在今年的首八個交易日，「ATM」三隻股份合計，市值已經增加近七千億元。



恒指公司昨日發佈諮詢文件，探討恒指是否應該納入同股不同權，以及第二上市公司。恒指公司預計，將於今年五月公布有關諮詢結果，消息刺激相關股份大受追捧。美團點評創新高，最高曾見113.9元，收市漲3.19%，報113.1元；阿里巴巴曾升至224.6元創新高，收市漲2.2%，報222.8元。



騰訊股價亦破位重返400元大關，並成功突破405元「南非底」，更以全日高位收市，上漲1.96%，收報406.4元，創逾一年半新高。2018年3月，騰訊主要股東南非Naspers於持股騰訊17年後，首次減持騰訊股份，以405元的作價，減持2%股權。另一隻非同權股份小米（1810）亦受追捧，股價抽高4.2%，收市報11.9元。



突破「南非底」



由年初至今，騰訊市值已增加2942億元，美團則增加650億元。至於在香港第二上市的阿里巴巴，更增加了3348億元。



宏高證券投資經理梁杰文表示，同權不同權股份「染藍」無可厚非，如果一刀切將此類股份排除在外，恒指未來的代表性或會變弱。不過，在納入恒指的過程中，標準相對可以訂得更為嚴格，譬如設置額外市值門檻、設置上限比重、提高成交額門檻、上市至納入指數需時更長、連續幾個年度派息等，任何反映同股不同權潛在風險的限制都值得討論。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，整體市場氣氛好轉，風險胃納增加，資金追逐高增長股份，因此科技股受追捧。近期有消息指，多隻在美國上市的中資科技股或會到香港第二上市，令本港上市的科技股亦借勢炒上。



