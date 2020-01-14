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中港「ETF通」冀今年推出

2020-01-14 列印
　　財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，兩地正研究ETF通（交易所交易基金）的具體安排，冀今年可開通。

        劉怡翔表示，正與內地相關部門努力釐清ETF通方面的範圍和互聯互通的方法，研究是否以封閉式系統將ETF配對及掛牌，並探討採用不同方法，其中一個方式是類似股票通。他期望可於今年推出ETF通，但未有具體時間表。

        證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀則指，香港社會不穩未有影響中港兩地商討推ETF通及理財通。梁鳳儀重申，正研究以基金互認的形式令ETF發行商跨境互掛，或通過類似股票通的方式互通，但指兩個方案都需要解決技術問題，如其中一個方案能較快落實，則會先行採用。



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