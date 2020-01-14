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銀保監︰嚴防信貸資金流入地產市場

2020-01-14 列印
　　中國銀保監會副主席黃洪昨出席發佈會指出，銀保監會仍將堅決落實「房住不炒」要求，嚴格執行授信集中度等監管規則，嚴防信貸資金違規流入房地產市場，持續遏制房地產金融化泡沫化。銀保監會2020年重點工作還包括穩妥處置高風險機構、繼續拆解影子銀行、加強資產質量監管、有效防範化解外部衝擊風險、進一步彌補監管短板等。

        黃洪指，影子銀行和交叉金融風險持續收斂，三年來影子銀行規模較歷史峰值壓降16萬億元人民幣。未來將繼續拆解高風險影子銀行，進一步規範同業、理財、表外和信託業務，清理壓縮脫實向虛、結構複雜、交叉傳染的金融資產。

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