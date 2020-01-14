兩新股首掛皆破底 文業天泓暗盤潛水

新股潮掀混戰，本周進入掛牌高峰期，共有18隻新股掛牌，但昨日打頭陣的兩隻新股表現失色。服裝零售商尚晉國際（2528）首掛大跌27%報1.46元，一手帳面蝕1080元；建築玻璃產品銷售商中國宏光（8646）一手帳面則賺60元。而今天掛牌的兩新股暗盤價昨日逆市潛水。



去年底多家公司趕上招股尾班車，連帶本周上市新股達18隻，但昨日兩新股首掛回報較低。



尚晉國際昨日低開後插水，收市報1.46元，較招股價2元挫27%，一手帳面蝕1080元。中國宏光（8646）則早段升過27.2%，其後回吐收報0.79元，較招股價0.77元高2.6%，一手帳面賺60元。



今天掛牌的兩隻新股，建築裝飾服務商文業集團（1802）以下限1.06元定價，本港公開發售超額11.62倍，一手中籤率25.02%，每5手穩中一手，國際配售則不足額。輝立暗盤價收跌4.72%報1.01元，帳面損手100元。而多媒體廣告商天泓文創（8500）貼近下限的1.39元定價，超購14.1倍，一手中籤率19.89%，每6手穩獲一手，國際配售錄得輕微超額，輝立暗盤價亦收低2.88%報1.35元，帳面蝕80元。



耀才增暗盤交易時段



近期新股市場暢旺，亦引證券行變陣吸客，耀才證券表示，由於投資者對暗盤交易的需求激增，遂將暗盤交易時段改由下午4時15分至7時30分，即比以往6時半收市，加時一小時，以提供更大彈性及更多交易機會。



耀才執行董事兼行政總裁許繹彬稱，近期不少新股暗盤表現較首日掛牌佳，新安排是回應客戶一直以來的要求，特別方便其下班時間，料可吸引部分投資者在其他暗盤市場收市後，到耀才交易。



他又稱，加時後美股期貨、美匯等外圍形勢亦較情晰，可供客戶對新股市場有更好部署。



