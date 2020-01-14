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渣打對全球貿易前景樂觀

2020-01-14 列印
渣打對全球貿易前景樂觀
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　　環球政治經濟仍趨不明朗，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters，小圖）表示，仍對今年全球貿易前景感到樂觀，主要因去年基數較低，且今年經濟活動有見增加，供應鏈亦正做好準備。

        溫拓思出席亞洲金融論壇時稱，銀行應該做到三點：第一，於開展貿易的過程中避免摩擦；第二，重視目前所處的環境，改善並進行優化；第三，亦需關注氣候方面問題，注重運用資本進行融通。

        他又指，貿易利潤率不斷被壓低，競爭亦非常激烈；貿易資產屬高風險資產，但市場的關注度不夠。溫拓思稱，若以區塊鏈為基礎設計解決方案，可大幅減少融資成本，亦有利於獲得貿易融資。

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