電能珠海電廠 蒸汽熱能比升至兩成

金灣發電廠去年完成提升改造工程後，目前利用汽輪機抽氣及排氣，可為用戶提供價格相宜的環保蒸汽熱能至每小時200噸，並預計末來五年蒸汽熱能將提升至每小時280噸。
電能指出，自2010年起，多家石油化學製品及其他工業生產商進駐珠海經濟技術開發區，這些工業在生產過程需用龐大熱能，於過去10年熱能需求增加逾六倍。
金灣發電廠就節能減排設備至今共投入7.2億元人民幣。
海洋公園自一九七七年初開幕至今，陪伴不少香港人成長，但近年遊客減少導致多年虧蝕，園方決定向政府尋求撥款，重新打造新設施和景點，十二項「陳舊」或「過時」遊樂設施或節目，包括由動物擔綱演出的「海洋劇場」、...
2020-01-14
美國政府憂慮，北京當局或會利用中國製造的民用無人機，在美國從事間諜活動，計劃永久停用商務部近千架無人機。此外，美國政府昨日派代表團到倫敦，游說英國在電信網絡升級的時候，不要使用中國電訊設備製造商華為的設備。 外電引述知情人士表示，美國內政部經評估認為，北京很可能利用中國製民用無人機，在美國從事間諜活動，現考慮停止使用部門約一千架無人機。報道指，不少官員反對這項計劃，認為花費政府大量時間和金錢。例如魚類和野生動物服務處指出，禁令會導致部門無法以無人機監察山火情況。有官員則指，華府一直希望使用美國生產的無人機，但這需要花費數年才達成。 內政部現在有約一百二十一架中國企業「大疆創...
2020-01-14
各方密切注視英女皇伊利沙伯二世、皇儲查理斯、威廉王子和哈里王子當地時間周一在諾福克郡皇室莊園內舉行的「危機峰會」。內幕人士透露，哈里和夫人梅根正考慮接受電視台訪問。白金漢宮擔心，如果他們得不到想要的東西，他們可能會「爆料」力數皇室不是，到時會對皇室帶來更大損害。 威廉和哈里王子的朋友、ITV電視台記者布拉德比警告稱，哈里和梅根正考慮接受電視台訪問，公開講述他們決定放棄皇室「高級成員」角色的理由。布拉德比沒有詳細透露或揣測哈里夫婦在訪問中會說甚麼；皇室中人卻擔心，他們可能會講皇室壞話，例如把皇室家庭標籤為「種族主義」及「性別主義」。他又指，皇室希望能與哈里夫婦達成「合理的協議...
2020-01-14
跑馬地比華利山樓齡逾30年，屬區內少有具規模的屋苑。市場一向盤源不多，今次為大家介紹的放盤，實用面積1083方呎，賣點是位處極高層，露台不但前望大坑一帶市景，更能遠眺部分維港海景。 比華利山於...
2020-01-14
中美本周將簽署首階段貿易協議，加上中東局勢紓緩，市場又憧憬美企上季業績回升，美股周一開市表現平穩，杜指早段上升68點報28892點，納指亦升43點報9222點，標普指數升54點報3283點。港股昨收報...
2020-01-14
熱刺目前有攻擊王牌哈利卡尼受傷長唞，領隊摩連奴又堅稱沒有收購前鋒的計劃，球隊攻力令人擔心。該隊今晚英格蘭足總盃第三圈重賽，主場對英冠米杜士堡沒有必勝把握，不妨冷敲客勝！（香港時間周三凌晨4:05直播） 今季各賽事攻入十七球的中鋒哈利卡尼，因為左腳大腿肌腱受傷至少要休養四個月，鋒線兵源捉襟見肘，外界一般認為球隊會在冬季轉會窗物色前鋒補充兵力。不過領隊摩連奴澄清道︰「我目前沒有購買前鋒的計劃，因為球員的表現絕不失禮。」 熱刺鋒將狀態低沉 在卡尼傷缺下，熱刺近三場各賽事只入一球錄得一和兩負，唯一入球就是足總盃作客1:1逼和米杜士堡時取得。今仗預計摩帥繼續將入球重任交付予盧...
2020-01-14
法國沿岸是重要的停靠港口之一，這趟乘公主郵輪（Princess Cruises）最新旗艦星空公主號（Sky Princess），其中一站便是可通往普羅旺斯及蔚藍海岸的著名軍港土倫（Toulon），城中...
2020-01-14
第92屆奧斯卡頒獎典禮提名名單，昨晚由影星John Cho和Issa Rae負責宣讀，《JOKER小丑》最威水，獲最多、共11項提名，包括：最佳電影、導演、改編劇本、剪接、聲音剪接、混音等獎項；而《從...
2020-01-14
開園四十三年的海洋公園，曾是港人和遊客的熱門景點，但面對鄰近地區大力發展各類型主題公園，不進則退之下，海洋公園逐漸褪色，入園遊客持續下跌，導致連續四年出現赤字。昨天園方與政府公佈推出總值逾一百零六億元的「全新定位策略發展計劃」，所費不菲，是否能夠令海洋公園重現活力，必須經過公眾討論，凝聚共識，才好去馬。 以展示動物或擔當表演的樂園，落後於當今主題樂園的主流，亦受愛護動物組織非議。加上面對內地和東南亞多不勝數的主題公園競爭，海洋公園現在才向政府求救，只能說，遲做好過不做，否則虧損如雪球愈滾愈大，將難起死回生。 從昨天園方公佈的大變身計劃，將建設七個新的主題區，但概念是否追得上...
2020-01-14
馬會公布，昨日起即時發牌予張漢威與司徒柏雄出任助理練馬師，有效期至今個馬季結束。張漢威、司徒柏雄已分別獲派為容天鵬與沈集成效力。 馬場浮世繪
2020-01-14