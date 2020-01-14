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電能珠海電廠 蒸汽熱能比升至兩成

2020-01-14 列印
　　電能實業（006）旗下珠海金灣發電廠增加熱能規模，去年完成提升改造工程後，每台機組提供蒸汽熱能至每小時200噸，令熱電比達到21%。電能預計未來五年可升至每小時280噸。

　　金灣發電廠去年完成提升改造工程後，目前利用汽輪機抽氣及排氣，可為用戶提供價格相宜的環保蒸汽熱能至每小時200噸，並預計末來五年蒸汽熱能將提升至每小時280噸。

  電能指出，自2010年起，多家石油化學製品及其他工業生產商進駐珠海經濟技術開發區，這些工業在生產過程需用龐大熱能，於過去10年熱能需求增加逾六倍。

　　金灣發電廠就節能減排設備至今共投入7.2億元人民幣。

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