中國未來兩年將購1.6萬億美貨 貿協細節曝光 杜指升51點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28958點，升51點；納斯達克指數報9272點，跌1點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.82港元，較香港收市價升0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見398.68港元，較香港收市價跌1.72港元。
摩通多賺21%勝預期
美國銀行掀起業績期序幕，摩根大通第四季利潤勝預期，按年上升21%，至85.2億美元，每股盈利2.57美元；收入增長9%，至283.3億美元，亦好過市場預期。全年收入則增長6%，至1156億美元；利潤增長12%，至364.3億美元。第四季投行業務強勁增長，收入達94.7億美元，按年增長31%。聯儲局在去年10月第三次減息，摩通貸款利率下降，上季淨利息收入減少約1%。
另一方面，國務院副總理劉鶴抵達華盛頓，準備於香港時間今晚簽署中美首階段貿易協議。美國在簽署前釋出善意，宣佈將中國剔出匯率操縱國名單。據外電報道，根據首階段協議，中國今後兩年將增購2000億美元美國商品，包括汽車、飛機、能源及農產品等。
劉鶴於美國東岸時間13日率團抵達華盛頓，預計15日上午（本港時間今日深夜）在白宮，與美國總統特朗普簽署首份貿易協議，據報有200人參加簽署儀式。劉鶴抵美當日，美國財政部公佈半年度匯率政策報告，宣佈將中國移出匯率操縱國名單，但保留在觀察名單中，呼籲中國採取決定性步驟，避免貨幣持續疲弱，並進一步開放市場。
美撤操縱匯率指控
貿易戰爆發一年多來的首份協議即將簽署，路透社昨日透露更多細節。據報中國承諾增購總值2000億美元美國商品，其中工業製成品比例最多，約佔750億美元，包括汽車、飛機、醫療設備及半導體等；其次是能源產品約500億美元；農產品約400億美元；服務則介乎350至400億美元，主要是旅遊及運輸。美國貿易代表萊特希澤說，協議文本翻譯工作接近完成，即將會對外公佈。
數據方面，美國去年12月消費物價指數（CPI）按月上漲0.2%，預期為上漲0.3%；按年上升2.3%，符合預期。