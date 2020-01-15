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人民幣曾升穿6.87水平

2020-01-15 列印
　　受美國將中國剔出匯率操縱國名單，以及中美第一階段貿易協議簽署前夕等利好消息帶動，刺激人民幣匯價強勢。在岸人民幣兌美元昨日升穿6.87關口，再創去年七月以來新高。在岸人民幣昨日高見6.867，升268點子；離岸人民幣亦一度升至6.8663，升160點子。但午後有所回吐，截至昨晚7時，在岸人民幣報6.8845，升93點子；離岸人民幣報6.8871，升48點子。

　　此外，中國外匯交易中心公佈，人民幣中間價6.8954，較上一個交易日升309點子，升穿6.9關口，創去年八月以來最高水平。

  市場人士指出，美國財政部將中國剔出匯率操縱國名單，消息超乎市場預期，顯著提升樂觀情緒，預計人民幣強勢或延續至首階段貿易協議簽署。
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